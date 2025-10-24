Переработку сахарной свеклы заводы ГК «Продимекс» начали с опережением прошлогодних сроков

В этом сезоне первыми приступили к переработке сахарной свеклы нового урожая южные заводы — «Успенский сахарник» и «Ставропольсахар». Они были запущены раньше, чем в прошлом году, отметили в компании. В первой декаде октября заводы ГК «Продимекс» суммарно выпустили полумиллионную тонну сахара из свеклы нового урожая.

Фото: ГК Продимекс

Все заводы работают в штатном режиме. Специалисты предприятий отмечают высокое качество и сахаристость корнеплодов, поступающих на переработку. Четыре предприятия — «Успенский сахарник», Золотухинский сахарный завод, Ольховатский сахарный комбинат и завод «Лискисахар» продолжают выпуск сахара повышенного качества.

На предприятиях в разгар сезона проходят плановые аудиты. «Ольховатский сахарный комбинат» и «Лискисахар» успешно прошли клиентский аудит от многолетнего партнера — крупнейшего производителя шоколадных батончиков, а также кормов для животных. Аудиты прошли также Золотухинский сахарный завод и «Успенский сахарник», сообщили в ГК «Продимекс».

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.