В Калужской области родителей девочки накажут за ее комментарий о беспилотнике

Несовершеннолетняя жительница Калужской области разместила в соцсетях сведения о пролете в небе над регионом беспилотника ВСУ. Родителей школьницы планируют привлечь к ответственности, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, нарушение классифицируется по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). По указанной статье предусмотрен штраф до 3 тыс. руб.

Как уточняет РБК, о самом инциденте стало известно еще в августе. Девочка в комментариях к посту в Telegram-канале указала точные координаты пролета дрона. Личность школьницы и ее родителей установили сразу, с ними провели беседу.

Ответственность за это связана с запретом на размещение какой-либо информации об атаках БПЛА и работе сил ПВО в некоторых регионах России. Ограничение действует не только на территории Калужской области, но и в Татарстане, Дагестане, Воронежской, Ленинградской, Курской и Тамбовской областях. При этом запрет не распространяется на официальные Telegram-каналы регионального правительства и губернаторов, которые могут публиковать и письменные данные о последствиях ударов, и фотоматериалы.