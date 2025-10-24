Пять сотрудников Нововоронежской АЭС стали призёрами премии «Человек труда» в Воронежской области

Конкурсная комиссия регионального этапа Воронежской области первой в России премии «Человек труда» включила в список победителей пять представителей Нововоронежской АЭС. Дипломы и памятные подарки победителям и призёрам вручали председатель комитета Воронежской областной Думы по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Людмила Ипполитова и министр труда и занятости населения Воронежской области Майя Мандрыкина.

Фото: Юрий Холодов, Управление коммуникаций НВ АЭС

Первое место в номинации «Трудовое патриотическое воспитание» занял командир поискового отряда и руководитель военно-исторического клуба «Пересвет» Евгений Когтев. Члены жюри оценили вклад сотрудника отдела социального развития НВ АЭС в формирование культуры исторической памяти и гражданского самосознания у детей и молодежи, увековечение памяти героев войны, патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей, молодых специалистов атомной станции. Теперь он будет представлять НВ АЭС и Воронежскую область на финальном этапе премии в Москве с 11 по 14 ноября.

«Спасибо Нововоронежской АЭС за поддержку нашего конкурса и выдвижение отличных кандидатов. Хочется отметить, что максимальное количество заявок было подано от предприятий, которые стабильно демонстрируют лучшие экономические показатели в регионе. При определении победителей жюри пришлось очень сложно, поскольку каждый из участников заслуживал победы. В итоге мы выбрали самых достойных из достойнейших», - подчеркнула министр труда и занятости населения Воронежской области Майя Мандрыкина.

В номинации «Семейные трудовые династии» Дипломов II степени удостоились заместитель главного инженера по эксплуатации 2 очереди Андрей Меремьянин и начальник отдела подготовки оперативного персонала учебно-тренировочного пункта Михаил Бахтин. Начальник отдела ядерной безопасности и надежности Евгений Голубев стал обладателем Диплома II степени в номинации «Лучший наставник». Оператор реакторного отделения РЦ-6 Ярослав Чивилёв получил Диплом III степени в разделе «Молодой специалист». Отметим, что победу в этой номинации отпраздновал работник атомной отрасли - инженер по подготовке производства Нововоронежского филиала «Атомэнергоремонта» Вячеслав Гришанов.

«Приятно, что на региональном уровне так высоко оценили результаты деятельности поискового отряда и ВИК «Пересвет», которыми я имею честь руководить. Считаю это наградой для всех поисковиков Нововоронежской АЭС. Такого успеха удалось добиться благодаря социальной политике «Росэнергоатома», поскольку в Концерне трудовому и патриотическому воспитанию уделяется особое внимание», - отметил специалист 1 категории отдела социального развития НВ АЭС Евгений Когтев.