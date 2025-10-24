В Сызрани сотрудника железной дороги оштрафовали за нарушение прав на доступную соцсреду

Ространснадзор привлек должностное лицо Сызранской дистанции пути к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований о доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры) с назначением наказания в виде штрафа. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, на станции Сызрань-город вблизи ул. Шеврохромовской располагался пешеходный переход через железнодорожные пути. Он не обеспечивал безопасный доступ граждан, включая инвалидов, к городским социальным объектам. Переход не был оборудован настилами необходимой ширины и предупредительными знаками.

Переход также ранее перекрывался грузовыми составами, что создавало угрозу травмирования граждан. Пешеходные дорожки, ведущие к переходу, не были обустроены.

По требованию прокурора переход перенесли за пределы станции для исключения случаев его перекрытия составами поездов. Кроме этого, его оснастили широким настилом и информационной системой. Органы местного самоуправления провели работы по устройству подхода к пешеходному переходу.

Руфия Кутляева