В Ярославской области задержали восемь нелегалов из Китая

Ярославский областной суд подтвердил продление срока пребывания восьми граждан Китая в центре временного содержания. Решение принято 23-24 октября 2025 года по жалобам на постановления Тутаевского городского суда. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Граждане Китая, включая Не Юнхуа, Линь Гочжи и других, находились в России без необходимых документов. Они были оштрафованы на 2 тыс. рублей и подлежат выдворению. Судебный пристав-исполнитель подал ходатайства о продлении сроков содержания в связи с проводимыми следственными действиями.

Суды пришли к выводу, что сейчас невозможно исполнить постановления о выдворении из-за следственных мероприятий. Поэтому сроки содержания продлены на 90 дней, до 29 декабря 2025 года.

Антон Голицын