В Минводах возбудили уголовное дело после нападения бродячих собак на девочку

В Минеральных Водах следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после нападения бродячих собак на девочку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Согласно информации, размещенной в социальных сетях, накануне, 23 октября, на улице Тургенева на девочку напали бездомные собаки, одна из которых укусила ребенка за ногу. Несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

В публикации также отмечается, что местная администрация не принимает мер к отлову безнадзорных животных.

«По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК.

Константин Соловьев