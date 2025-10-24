В Минводах возбудили уголовное дело после нападения бродячих собак на девочку
В Минеральных Водах следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после нападения бродячих собак на девочку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю
Согласно информации, размещенной в социальных сетях, накануне, 23 октября, на улице Тургенева на девочку напали бездомные собаки, одна из которых укусила ребенка за ногу. Несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.
В публикации также отмечается, что местная администрация не принимает мер к отлову безнадзорных животных.
«По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК.