На первом фестивале «Чайковский. Театр» в Удмуртии представят две премьеры

В рамках первого фестиваля сценического творчества «Чайковский. Театр» жителям Удмуртии представят две премьеры: оперу «Иоланта» (12+) в постановке режиссера Аллы Чепинога и камерный спектакль «Чайковский. Хрупкость» (12+) Людмилы Материнской. Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, мероприятие запланировано на ноябрь и пройдет на базе республиканского Театра оперы и балета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вахтуров, пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Александр Вахтуров, пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Постановщица «Иоланты» отметила, что опера будет поставлена в первой редакции, так как изначально была задумана автором. Госпожа Материнская, в свою очередь, сообщила, что «Чайковский. Хрупкость» будет посвящен жизни композитора.

В рамках фестиваля также состоятся показы балетов «Медный всадник» (12+), «Спящая красавица» (12+) и «Лебединое озеро» (12+), а также оперы «Пиковая дама» (16+).

Директор ижевской филармонии Алексей Фомин также сообщил, что 25 ноября Театр оперы и балета Удмуртии представит оперу Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (12+) на сцене Большого театра России.