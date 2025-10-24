The Times: Россия и Китай используют «сексуальное оружие» в Кремниевой долине

Спецслужбы Китая и России якобы используют красивых женщин для соблазнения специалистов Кремниевой долины Об этом пишет The Times со ссылкой на нескольких американских экспертов, которые либо расследуют такие случаи, либо становились объектами попыток соблазнения.

По словам собеседников газеты, на специалистов обычно выходят через соцсети, направляя им запрос на общение. Общение из интимного постепенно перетекает в область технических деталей и секретов. Иногда добытая информация используется для создания конкурирующего бизнеса в Китае.

Для участия в конкурсе запрашивают данные о стратегии бизнеса, интеллектуальной собственности, личные данные и фотографии сотрудников и т.п. Кроме того, собеседники The Times рассказали об одном из недавних случаев, когда россиянка наладила контакт с американцем, работающим в авиакосмической компании, вышла за него замуж и родила детей. При этом она активно интересовалась инновациями в космической и военной сфере, стараясь выйти на влиятельных людей в этой сфере. По словам экспертов, такие случаи трудно отследить, потому что в шпионских операциях используются не кадровые разведчики, а гражданские, в том числе инвесторы, аналитики, бизнесмены и ученые.

Алена Миклашевская