ФТС пресекла более 34 тонн наркотической контрабанды в этом году

Федеральная таможенная служба РФ остановила более 34 тонн контрабанды наркосодержащих веществ. Об этом сообщил руководитель ФТС Валерий Пикалев.

«Совместными нашими усилиями с другими правоохранительными органами достигнуты значительные показатели по линии противодействия контрабанде наркосодержащих веществ»,— рассказал глава ФТС на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Господин Пикалев отметил, что в текущем году служба пресекла нарушения у более чем 7 тыс. транспортных средств с товарами общим весом в 123 тыс. тонн. Изъято более тысячи единиц оружия, в их числе пистолеты, винтовки, ножи и многое другое, добавил он.

По словам Валерия Пикалева, на 20% выросло количество уголовных дел, которыми занимаются исключительно таможенные органы. «Это дела о контрабанде стратегически важных товаров, культурных ценностей, ценных объектов флоры и фауны и многие другие»,— перечислил он.