Минпромторг Индии не собирается заключать сделки «под дулом пистолета»

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял прокомментировал позицию Нью-Дели по вопросам международной торговли. По его словам, Индия самостоятельно решает, с кем сотрудничать и торговать, а также не намерена заключать сделки в спешке или под давлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами,— заявил министр на конференции Berlin Global Dialogue (цитата по ТАСС).— Но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета».

Господин Гоял добавил, что Индия ориентируется на долгосрочную перспективу и не принимает решения «в моменте». Индия уже работает с введенными США пошлинами, подтвердил министр, и ищет пути решения этой проблемы, в том числе, расширяя экспортные возможности на новые рынки.

Переговоры между Индией и США по новому торговому соглашению продолжаются с февраля. Его цель заключается в увеличении объема двусторонней торговли в два раза — до $500 млрд — к 2030 году. Диалог осложняется из-за дополнительных 25-процентных тарифов США в отношении индийских товаров, введенных в ответ на сотрудничество Нью-Дели с Москвой по нефтяному сектору. К концу августа американские пошлины на продукцию из Индии достигли 50%. В Нью-Дели назвали этот шаг Вашингтона несправедливым.