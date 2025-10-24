ЛСП, «Бесы» и «Брат навсегда»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут выступления групп «План Ломоносова» и Sahalin, Олега ЛСП, национального филармонического оркестра Росси. Также горожане могут посетить стендап-концерт Расула Чабдарова и услышать симфонию «Онегин». В театрах представят спектакли «Бесы», «Танцуй со мной» и «Солнечная линия». На выставках покажут одежду локальных брендов, живописные работы, вдохновленные Индией, и картины кубинского художника. В кинопрокате появятся фильмы «Брат навсегда», «Папины дочки. Мама вернулась» и «Хищник: миссия „Осирис“».



Артист Олег ЛСП

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

В Центре международной торговли 25 октября пройдет стендап-выступление комика Расула Чабдарова с программой «Я все прекрасно понимаю». Ее название является отсылкой к выступлению артиста, где он часто использует эту реплику в своих шутках и историях. Расул Чабдаров является резидентом таких шоу, как Stand Up, «Открытый микрофон», «Comedy Баттл». Стоимость билета от 1,6 тыс. до 3,6 тыс. руб. 18+

В клубе Ozz 28 октября состоится концерт рок-группы Sahalin, образованной пять лет назад в Новосибирске. В состав вошли пилот Михаил Махалин, программист Данил Баулин и школьный учитель София Санжаровская, которая присоединилась к ним в 2022-м. За это время группа выпустила 11 альбомов, еще один выйдет совсем скоро. Sahalin исполнят уже полюбившиеся фанатам песни «Падаем», «Ларек», «Буревестник» и новые композиции. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 2,8 тыс. руб. 18+

В Молодежном театре 28 октября представят «поэтическую симфонию» по мотивам произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин». «В гениальном пушкинском тексте звучит искристая усмешка автора – попробуйте дотянитесь, потомки-интерпретаторы. Как же быть? Как ставить „Евгения Онегина“? Остается только одно – читать и слушать. Тогда и возникают образы, картины, атмосфера, эпоха, живые люди, их голоса и характеры»,— заявляют авторы. Стоимость билета от 500 до 700 руб. 12+

В баре «Максимилианс» 29 октября выступит группа «План Ломоносова». В 2025 году ей исполняется 15 лет. В честь этого коллектив отправился в большой тур. В программу концерта войдут лучшие песни, созданные за время существования группы. Стоимость билета от 2,2 тыс. до 3,5 тыс. руб. 16+

В «МТС Live Холле» 30 октября выступит Олег ЛСП (Олег Савченко). Артист отправляется в масштабный тур по городам России, чтобы исполнить для поклонников их любимые песни и хиты. Стоимость билета от 2,1 тыс. до 4,1 тыс. руб. 16+

Оперная певица Хибла Герзмава

Фото: телеканал «Россия»

Фото: телеканал «Россия»

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 31 октября выступит национальный филармонический оркестр России. На сцену также выйдет народная артистка РФ, вокалистка Хибла Герзмава. Оркестр приезжает в рамках патриотического музыкального фестиваля к 80-летию победы в Великой Отечественной войне «Я люблю тебя, жизнь!». В программу вошли 20 песен о войне, романсов и вальсов. Стоимость билета от 3 тыс. до 12 тыс. руб. 6+

Спектакли

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 25 октября представят оперу Павла Чайковского «Евгений Онегин». В постановке задействуют необычные световые решения, декорации во всю высоту сцены с использованием множества зеркал, люстры изо льда и бассейна с водой, воссозданные интерьеры золотого века, а также уникальные костюмы артистов. Стоимость билета от 50 руб. до 2,5 тыс. руб. 12+

В Новом художественном театре 26 октября покажут сценические опыты «Бесы», посвященные одноименному произведению Федора Достоевского. Они разделены на три спектакля, каждый из которых отражает различные стадии развития героев и их истории. Стоимость билета на каждую постановку — 400 руб. 16+

Во Дворце культуры железнодорожников 28 октября представят спектакль «Танцуй со мной». Главная героиня решает записаться в танцевальный клуб, где ей в пару ставят такого же неопытного танцора, как она. Между ними появляется симпатия, однако уже после первого занятия мужчина таинственным образом исчезает. Героиня стоит у его двери с апельсинами, чтобы выяснить, что произошло на этом танцевальном занятии. Главные роли сыграют Татьяна Васильева и Ефим Шифрин. Стоимость билета – от 1 тыс. до 5 тыс. руб. 16+

В «mini театре» 29 октября покажут спектакль «Солнечная линия». Он рассказывает историю супругов, которые прожили вместе семь лет. Внезапно они начинают сомневаться в том, насколько хорошо знают друг друга. Постепенно тихий ужин перерастает в ссору, танцы и попытку найти любовь к себе и человеку напротив. Стоимость билета – от 900 до 1 тыс. руб. 18+

Выставки

В арт-оранжерее «Люба-Петя» можно посетить выставку картин кубинского художника Клаудио Кабрера «Следуй за… conejo». Работы посвящены миру «Приключений Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. «Гостям выставки предлагается примерить роль героя сказки Кэрролла и отправиться в собственное путешествие в причудливую страну чудес, где центром фантазии и реальности становится Урал»,— рассказали организаторы. Вход свободный.

В Челябинском центре искусств открылась выставка «Палитра Индии». На ней представлены живописные этюды и графические зарисовки, выполненные художницей Татьяной Светкиной во время поездок по Индии. Экспозиция работает до 9 ноября. Вход свободный

В Центре международной торговли 31 октября начнет работать выставка локальных брендов «Че маркет». Гости смогут увидеть и приобрести дизайнерскую одежду, косметику и парфюмерию, украшения, а также попробовать домашний мед, сыр, колбасы и многое другое. Кроме того, на площадке организуют мастер-классы по рукоделию. Маркет будет работать до 2 ноября включительно. Стоимость входа 100 руб.

Кино

В кинотеатрах с 30 октября может будет посмотреть фильм «Брат навсегда». Зрителям покажут закулисье съемочного процесса фильмов «Брат» и «Брат 2», редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания дилогии. 18+

В кинотеатрах Челябинска 30 октября выйдет в прокат фильм «Хищник: миссия „Осирис“». Команда спецназовцев внезапно пробуждается на инопланетном корабле. Их память стерта, однако они прекрасно осознают, что являются желанной добычей для агрессивной расы охотников. Жанры фильма: ужасы, боевик, фантастика. 18+

В челябинских кинотеатрах 30 октября также представят фильм «Папины дочки. Мама вернулась». Взрослая Даша Васнецова возвращается к своей семье после долгого отсутствия. Родственникам предстоит вновь найти общий язык, а также стать одной дружной семьей. 6+

Ольга Воробьева