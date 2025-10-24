В Тольятти упавшая лампада привела к пожару в многоэтажке

Пожар произошел в Тольятти в многоэтажном доме на Цветном бульваре в пятницу, 24 октября. Сообщение о возгорании поступило в 11:49 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Установлено, 73-летняя женщина случайно уронила зажженную лампаду на промасленную салфетку, и это привело к возгоранию. Она не смогла потушить пожар самостоятельно.

Пожарные прибыли в 12:06 и ликвидировали возгорание на площади 8 кв. м. Никто не погиб и не пострадал. Огонь тушили 23 специалиста и восемь единиц техники.

Георгий Портнов