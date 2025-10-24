В Тольятти упавшая лампада привела к пожару в многоэтажке
Пожар произошел в Тольятти в многоэтажном доме на Цветном бульваре в пятницу, 24 октября. Сообщение о возгорании поступило в 11:49 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Установлено, 73-летняя женщина случайно уронила зажженную лампаду на промасленную салфетку, и это привело к возгоранию. Она не смогла потушить пожар самостоятельно.
Пожарные прибыли в 12:06 и ликвидировали возгорание на площади 8 кв. м. Никто не погиб и не пострадал. Огонь тушили 23 специалиста и восемь единиц техники.