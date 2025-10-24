Защитника «Трактора» Григория Дронова дисквалифицировали за столкновение с судьей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на пять матчей защитника «Трактора» Григория Дронова. Во время игры с «Автомобилистом» 23 октября он столкнулся с судьей. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Пересмотрев эпизод матча, эксперты комитета пришли к выводу, что Григорий Дронов намеренно применил физическую силу по отношению к судье. Помимо дисквалификации, ему назначили денежный штраф.

Матч «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста» завершился со счетом 3:5 в пользу второй команды.

Ольга Воробьева