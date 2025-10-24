«Обычное дело»

Ранним утром 24 октября в подмосковном городе Красногорске беспилотник попал в многоквартирный дом в жилом комплексе «Изумрудные холмы». Корреспондент “Ъ” Никита Черненко узнал у местных жителей детали террористической атаки.

Беспилотник влетел в 13-й этаж дома на бульваре Космонавтов. Жильцы пострадавшего и окружающего его домов в большинстве своем наблюдали за последствиями «прилета» со стороны Волоколамского шоссе, стоя рядом с памятником советским солдатам. Другие оценивали ущерб из окон своих квартир. У квартиры на этаж ниже той, в которую попал БПЛА, висела табличка «Продаю». Еще ниже кто-то из жильцов уже счищал обломки с подоконника.

Пробравшись по осколкам стекол, разлетевшихся на многие метры от дома, можно было увидеть и владельцев машин, стоявших под выбитыми окнами. Мужчина с женой и маленьким ребенком клеил скотч на свой серебристый седан. Рядом стояла черная иномарка, на капоте которой остался глубокий широкий порез. Другой водитель выезжал из двора, не очистив машину от прилипших кусков утеплителя.

Всего пострадало не менее двух десятков автомобилей.

Женщины, выгуливавшие собак, сказали, что живут в доме №1, а затем спешно добавили: «Комментарии не даем». Подошедшая к ним бабушка рассказала, что недолго слышала рокот двигателя, как от мопеда, а затем — взрыв.

«Я сначала подумала, что это вообще с другой стороны летит, в сторону Желябино (деревня, находится северо-западнее Красногорска.— “Ъ”),— сказала пенсионерка.— Я в окна выглянула, там вроде ничего не было».

В стороне оживленно обсуждали происшествие трое школьников. Один из них жил в соседнем подъезде и хвастался, что у него есть видео с моментом удара. Они же знали пострадавшего ребенка. «Видели его. Лет восемь ему, в футбол иногда играет»,— сказал самый высокий из школьников. Потом один из них добавил, обращаясь к мальчику из соседнего подъезда: «Если бы правее влетело, ты бы умер».

Во внутреннем дворе дома осколки хрустели уже на каждом шагу.

Стекла, облицовка стен, куски отделки балконов и подоконников лежали по всей внутренней территории: на проезжей части, на тротуарах, на детской площадке и газоне. Вокруг больших куч мусора развесили оградительные ленты, но некоторые из них уже упали на землю.

В это же время во двор вошла бригада рабочих с метлами, граблями и другими инструментами. Координировали работу сотрудник МЧС, а также отпугивающий журналистов член городской администрации.

«Не надо тут ничего снимать,— попросил он корреспондента с видеокамерой.— Официальные комментарии вам тут никто не даст. И жители ничего не расскажут, в четыре утра все спали. Вон поснимайте, как убираемся, а через полчаса, как будет убрано, снимите и езжайте. Хотите официальный комментарий — езжайте на Ленина, 4, там эфэсбэшник сидит, вот у него и интересуйтесь».

Хотя и без ФСБ уже все было известно. Еще ранним утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки пострадали пять человек, включая ребенка. Троих взрослых госпитализировали в Красногорскую городскую больницу №1, ребенка отправили в Детский центр имени Рошаля. Последний пострадавший отделался ушибами и от госпитализации отказался.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК).

По данным “Ъ”, расследовать его будут следователи центрального аппарата СКР. В свою очередь, местные власти обещали отремонтировать пострадавшее жилье, выплатив его собственникам по 100 тыс. руб. Раненные в результате теракта получат по 300 тыс.

Когда корреспонденты отошли, работник администрации посетовал: «Вы молодые, не понимаете. Вот вы это снимаете и что фактически делаете? “Их” спецслужбам сообщаете, что вот так и так получилось»

Я успокоил его, что ничего снимать не собираюсь, и мы молча стали смотреть за тем, как рабочие закрывают окна в пострадавшей квартире перегородками.

Затем еще одна жительница подтвердила, что сначала «рычал» мотор. По ее словам, взрыв прогремел где-то в 4:05 утра. Повреждения же получили две квартиры: двухкомнатная и трехкомнатная. В последней, как она сказала, никто не жил. «В заправку, думаю, целились. А попали в ребенка. Нелюди…» — констатировала она.

Здесь же рядом утреннюю атаку живо обсуждали мужчины. Кто-то из жильцов в домовом чате предложил им по ночам дежурить на крыше с ружьями. Пока один молча оценивал предложение, другой рассказывал:

«Это ж как взорвалось, что дом насквозь пробило! По телевизору показывают по-другому, раньше такого не было». Затем он добавил, что тоже слушал беспилотник.

«Реактивный двигатель работал,— заявил мужчина.— Я просыпаюсь и слышу: “в-ж-ж-ж…”, а потом взорвалось так, что я аж в кровати подпрыгнул! В окно выглядываю, а там вроде ничего. Ну, подумал, ничего страшного, да дальше лег спать!» Последние слова мужчина произносил с простодушной улыбкой.

«А мы в это время уже одеваться начали,— сказал его сосед.— Вдруг там кому помощь нужна была? Да только мы как вышли, тут уже все были: и эмчеэсники, и скорая».

«Да, очень оперативно прибыли,— подтвердил третий,— прям молодцы».

По их словам, в трехкомнатной квартире все же живет женщина. Однако она «типа волонтерка», ее часто не бывает дома. Потом первый снова заговорил про реактивный двигатель, и двое других начали его разубеждать. Для них мотор беспилотника тоже звучал, как у мопеда.

Я спросил, не было ли им страшно.

Первый пожал плечами. «Да как-то не впервой, обычное уже дело. Несколько месяцев назад ведь тоже прилетало (24 июня БПЛА врезался в дом в центре Красногорска, на улице Народного Ополчения.— “Ъ”). У меня знакомый звонил и говорил: “Все, уеду в деревню от всего этого”. А мне как-то… (все равно.— “Ъ”)»,— улыбнулся он.