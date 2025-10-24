Выборы губернатора Прикамья обошлись кандидатам в 15,5 млн рублей

Избирательная комиссия Пермского края опубликовала сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в рамках выборов губернатора. Согласно отчету, наибольший объем средств потратил избранный глава региона Дмитрий Махонин — 15,3 млн руб. При этом всего в избирательный фонд господина Махонина поступило 51,4 млн руб.

Ксения Айтакова (КПРФ) в подготовку к выборам вложила 125 тыс. руб. и из них потратила 123,3 тыс. руб., Людмила Караваева — (Партия пенсионеров) 35 тыс. руб. Олег Постников (ЛДПР) всего потратил 15 тыс. руб. при вложенных в фонд 56,7 тыс. руб., Денис Шитов («Новые люди») потратил 30 тыс. из 530 тыс. руб.

Большую часть средств кандидаты потратили на организацию сбора подписей. Согласно отчету, 14,6 млн руб. было потрачено Дмитрием Махониным на направление «оплата других работ и услуг, выполненным юридическими лицами или гражданами РФ по договорам».

Выборы губернатора Прикамья проходили с 12 по 14 сентября. Явка составила 49,03% избирателей. При этом 70,94% избирателей отдали свой голос за действующего главу региона Дмитрия Махонина.