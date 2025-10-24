Герман Греф: ИИ открывает большие перспективы в образовательной системе

24 октября в кампусе СберУниверситета состоялась IX конференция «Больше чем обучение», посвященная теме «Homo cogitans (человек думающий): шаг в новый этап эволюции человека». В этом году мероприятие приобрело международный масштаб и собрало более 50 спикеров из России, Китая, ЮАР, ОАЭ, Канады и Великобритании. Конференцию открыл президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф вместе с нейрофизиологом Александром Капланом и экспертом по обучению Ником Шеклтон-Джонсом они обсудили фундаментальные изменения в человеческом мышлении в эпоху ИИ.

«Искусственный интеллект становится новым участником нашей жизни — он помогает человеку осваивать все больше областей знаний и деятельности, делая это быстрее и точнее. Это требует переосмысления подходов к образованию: темпы развития технологий опережают готовность институтов, и важно не ограничивать, а разумно интегрировать ИИ в процесс обучения, чтобы подготовить человека мыслящего — Homo cogitans — к жизни в новой технологической реальности»,— сказал Герман Греф.

В этом году программа конференции была расширена. Появились новые треки — «Непрерывное образование» и «Высшее образование». Последний организован совместно с НИТУ МИСИС и был посвящен роли университетов в развитии когнитивного потенциала студентов в эпоху искусственного интеллекта.

«Применение ИИ в обучении — одно из самых перспективных направлений. Сегодня проводятся десятки экспериментов, и искусственный интеллект уже лежит в основе всей образовательной экосистемы Сбера. А ключевой компетенцией для сотрудника становится умение работать с искусственным интеллектом»,— добавил президент Сбербанка.

В панельной дискуссии приняли участие Дмитрий Ливанов (МФТИ), Ирина Мартусевич (НИУ ВШЭ), Илья Обабков (УрФУ) и Дауд Мамий (Адыгейский государственный университет), которые обсудили, какие компетенции — критическое мышление, социальный интеллект и способность решать задачи без готовых алгоритмов — сохранят конкурентное преимущество человека в мире ИИ.