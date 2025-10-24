В Железноводске по требованию прокуратуры отремонтировали детскую площадку

Прокуратура Железноводска провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних после обращения жительницы поселка Иноземцево, чья дочь получила травму на детской площадке, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Осмотр выявил дефект в игровом сооружении — отверстие, которое создавало угрозу безопасности детей. По требованию прокурора администрация города отремонтировала детскую горку. Кроме того, суд взыскал с муниципалитета в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. Контроль за исполнением судебного решения ведет прокуратура.

Станислав Маслаков