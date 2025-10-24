Власти Перми передадут два автобуса пороховому заводу

Комитет пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами одобрил проект решения о безвозмездной передаче движимого имущества из собственности муниципального образования в собственность Российской Федерации.

Речь идет о двух автобусах марки VOLGABUS 2019 года выпуска. Сейчас они принадлежат МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) на праве хозяйственного ведения. Их общая стоимость составляет 19 млн 291 тыс. руб. Сейчас они не участвуют в деятельности по перевозке пассажиров из-за несоответствия критерию по сроку эксплуатации.

Как уточняет «Новый компаньон», автобусы передадут по договору безвозмездного пользования движимым имуществом ФКП «Пермский пороховой завод» для перевозки персонала.