Жительница Ярославской области отдала мошенникам 30 млн рублей

В Ярославском районе местная жительница стала жертвой мошенников, потеряв около 30 млн рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В январе 2025 года мужу потерпевшей позвонил неизвестный, представившись сотрудником Пенсионного фонда. Он сообщил, что нужно явиться в учреждение, но из-за проблем со здоровьем мужчина не смог этого сделать. Злоумышленник попросил жертву назвать смс-код якобы для записи на прием, после чего доступ к ее личному кабинету на «Госуслугах» был заблокирован.

Позже потерпевшей позвонил «сотрудник банка», который сообщил о подозрительных операциях с ее счетами. Для предотвращения якобы неправомерных действий ей предложили снять несколько миллионов рублей и передать их «инкассатору», что она и сделала.

Злоумышленники продолжили обман, утверждая, что с другого счета супруга потерпевшей могут быть списаны накопления. Под управлением мошенников она сняла и передала им дополнительные средства. Затем потерпевшая сняла 39 тыс. долларов из банковской ячейки и перевела их по указанным реквизитам.

Следственное управление ОМВД России по Ярославскому району возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Антон Голицын