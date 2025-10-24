Игорь Николаев, «Звери» и гастроли «Ленкома»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Найк Борзов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Найк Борзов

Концерты

В клубе «Фабрика» 26 октября выступит инди-музыкант Найк Борзов. Он исполнит песни, которые запомнились слушателям за 20 лет на сцене. Среди них — «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она». Билеты — от 2,5 тыс. до 6 тыс. руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ L'One

В МТС Live Холле 26 октября выступит рэпер L'One с большим сольным концертом. Зрители смогут насладиться треками на большом танцполе, в программе — композиции с нового альбома «Пиросмани». Билеты — от 2,7 тыс. до 16 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 29 октября пройдет музыкально-поэтический вечер, посвященный Борису Рыжему. Прозвучат его известные стихи, аккомпанировать им будут альт и фортепиано. Билеты — от 800 до 2,7 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 30 октября выступит группа «Папин олимпос». Организаторы обещают незабываемую атмосферу и хиты, которым будут подпевать все. Среди известных песен группы — «Темно-оранжевый закат», «Динозаврики», «Официантка», «Я удалю тебя из друзей». Билеты — от 1,6 тыс. до 3 тыс. руб.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Группа "Звери"

В МТС Live Холле 28 октября выступит группа «Звери» с акустическим концертом. Зрители смогут услышать новое звучание композиций из альбома «Фолк», недавно выпущенного группой. Билеты — от 3,2 тыс. до 5 тыс. руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Игорь Николаев

В МТС Live Холле 29 октября выступит Игорь Николаев. Он написал десятки песен не только для себя, но и для других популярных артистов эстрады. Среди его собственных хитов — «Выпьем за любовь», «Пять причин», «Дурман-трава», «Малиновое вино», «Дельфин и русалка». Билеты — от 1,7 тыс. до 4,2 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В Музее наивного искусства 29 октября откроется выставка «Люди, львы, орлы и фороракосы». Экспозиция составлена предметами коллекции Натальи Коловершиной, которая собирает объекты наивного искусства людей рабочих профессий. Основная идея выставки — «творчество — органичная и необходимая часть человеческого бытия». Билеты в музей — 200 руб. обычный и 100 руб. льготный.

Рок-зал Музея андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 29 октября пройдет медиация Ильи Боровца по рок-залу музея «Я, гитара и костюм». Если не всматриваться, рок-зал можно обойти за 10 минут, однако за каждым экспонатом в нем скрыта большая и интересная история. Автор медиации расскажет не только о коллекции, но и культовых местах сбора музыкантов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты — 400 руб.

Спектакли

Во Дворце молодежи 26 октября покажут спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Сергея Алдонина. Представление поставлено по черновикам романа, спектакль создан в мастерской Марка Захарова и включен в постоянный репертуар Московского драматического театра им. Станиславского. Билеты — от 2,5 тыс. до 6,5 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 27 октября в рамках гастролей «Ленкома» покажут комедию И. Жамиака «Все оплачено». В ролях — Дмитрий Певцов, Андрей Леонов, Анна Якунина. Режиссер — Андрей Соколов. Спектакль стал «долгожителем» в репертуаре и визитной карточкой театра. Билеты — от 4,5 до 9 тыс. руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Театр юного зрителя

В Театре юного зрителя 31 октября пройдет премьера спектакля «Муха-цокотуха». Постановка по мотивам сказки Корнея Чуковского сыграна без слов. Хореографом выступил Сергей Землянский, а либретто написал Андрей Щеткин. Билеты — 650 руб.

Театральная платформа «В Центре» 31 октября представит спектакль «Светлые души». Это моноспектакль Сергея Юсупова по рассказам Шукшина «Крепкий мужик», «Упорный», «Миль пардон, мадам!». Моноскоп позволяет увидеть мельчайшие причины поступков и проследить тонкие ниточки, которые связывают нас с персонажами. Билеты — 700 руб.

В ККТ «Космос» 31 октября санкт-петербургский театр «Рок-опера» покажет рок-оперу «Орфей и Эвридика» в постановке Бориса Малевского. Это третья версия спектакля, действие в нем разворачивается в царстве мертвых. Билеты — от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 28 октября покажут фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе. Он показывает день дуэли поэта с его бывшим другом. Никто из героев до последней минуты не верит, что дуэлянты действительно будут стрелять. Билеты — 400 руб.

В кинозале Ельцин-центра 29 октября покажут документальный фильм «Птицы радости и печали» о русской майолике и о том, как формировался архитектурный стиль русских городов в эпоху модерна. Билеты — 400 руб.

В кинозале Ельцин-центра 31 октября покажут фильм «Звонок», ставший классикой японского хоррора. В основе сюжета — городская легенда об одной странной кассете, после просмотра которой человек получает телефонный звонок и через неделю умирает. Героиня пытается разгадать эту загадку, но сама становится потенциальной жертвой. Билеты — 350 руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Леонид Десятников

Лекции

В Ельцин-центре 26 октября пройдет лекция Константина Учителя «Леонид Десятников: эскизы к дару» к 70-летию музыканта. Гости узнают, чем притягивают слушателя его партитуры и как он объединяет театр, кино и камерную музыку. На лекции прозвучат фрагменты его музыкальных произведений. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

В Музее кукол и детской книги 31 октября пройдет жуткий интерактивный лекторий в стиле тру-крайм подкаста «Кошмар на улице сказок». Гости смогут узнать про настоящие истоки сказочных кошмаров и угоститься яствами и напитками. Билеты — 1 тыс. руб.

Подготовила Анна Капустина