В Ижевске стартовал «Хакатон: идеи ведут к результатам» для школьников при поддержке Сбера

В Ижевске на базе детского технопарка «Кванториум» состоялся ежегодный форум «Хакатон: идеи ведут к результатам» для учащихся центра. В мероприятии приняли участие более 90 талантливых школьников со всего города. Сбер предложил ребятам два проекта: один в сфере искусственного интеллекта, второй — в медиа-направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Сбербанк Фото: предоставлено ПАО Сбербанк

В рамках форума первая группа школьников займется разработкой проекта в области AI-технологий. Им предстоит создать чат-бот, который сможет отвечать на вопросы участников семейно-спортивного мероприятия «Зеленый марафон», а также давать советы по подготовке к спортивным состязаниям.

Вторая группа ребят выберет медиа-направление. Задача команды — подготовить медиаплан для продвижения спортивного марафона. В ходе работы, учащиеся проведут несколько встреч с известными спортсменами Удмуртии, возьмут интервью, подготовят пресс-релизы и статьи, а также выступят корреспондентами на самом мероприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено ПАО Сбербанк Фото: предоставлено ПАО Сбербанк Следующая фотография 1 / 2 Фото: предоставлено ПАО Сбербанк Фото: предоставлено ПАО Сбербанк

По итогам первой встречи с участниками специалисты Сбера высоко оценили предложенные идеи и дали полезные рекомендации. Работа над проектами продолжится в течение учебного года, а итоги будут подведены весной следующего года. До этого времени школьникам предстоит активная творческая деятельность под руководством куратора от Сбера.

«Хакатон стал отличной платформой для проявления таланта и потенциала юных разработчиков. Мы верим, что умение решать нестандартные задачи и работать в команде сыграет ключевую роль в профессиональной судьбе этих ребят. Сбер рад что оказывает поддержку такому важному мероприятию и способствует развитию будущего поколения инженеров и цифровых специалистов»,— рассказал и.о. управляющего удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.

Директор АОУ «Региональный образовательный центр одаренных детей» Римма Бякова назвала ежегодный «Хакатон» отличной возможностью применить полученные знания на практике и проявить себя в реальных условиях. «Совместно со специалистами Сбера дети смогут воплотить свои идеи в жизнь и приблизиться к профессиональным горизонтам. Мы уверены, что этот форум станет началом большого профессионального пути для многих ребят»,— резюмировала она.