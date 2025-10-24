Архиепископа Англиканской церкви в США обвинили в сексуальных домогательствах

Руководство Англиканской церкви в Северной Америке (ACNA) получило жалобу на высокопоставленного священнослужителя — 62-летнего архиепископа Стивена Вуда. Подала жалобу группа прихожан и членов церковной администрации, они обвиняют архиепископа в сексуальных домогательствах, плагиате и запугивании верующих. Как сообщает The Washington Post, дело будет рассматриваться епархиальным трибуналом. Если вина предстоятеля будет доказана, ему грозит отставка и лишение сана.

Податели жалобы собрали свидетельства, которые могли бы послужить доказательством недостойного поведения архиепископа. Так, бывшая руководительница детских духовных программ ACNA Клэр Бакстон обвинила архиепископа в том, что в апреле 2024 года он «интимно» обнял ее у себя в кабинете и попытался поцеловать. А незадолго до этого он без какого-либо видимого повода подарил ей деньги и чеки на общую сумму $3,5 тыс., предложив устроить ей спа-отдых на дорогом курорте.

Другие жалобщики описывали агрессивное поведение архиепископа и давление на верующих. Сам архиепископ заявил, что «не верит, будто под этими обвинениями есть какие-то основания», но «возлагает всю свою веру и упование» на процесс разбирательства, до завершения которого не намерен давать комментарии.

Англиканская церковь в Северной Америке была создана в 2009 году бывшими членами Епископальной церкви США и Англиканской церкви Канады и не связана с Англиканским сообществом, материнской церковью которого является Церковь Англии. У ACNA около 1 тыс. приходов и 1,5 млн активных прихожан. По данным общественных наблюдателей, в церкви за последнее время выявлено более 120 случаев злоупотреблений со стороны священнослужителей.

Алена Миклашевская