В Татарстане закупят медицинские изделия на 56 млн рублей

«Таттехмедфарм» приобретет изделия медицинского назначения общей стоимостью более 56 млн руб. Соответствующие документы размещены на портале госзакупок.

В медицинские учреждения республики поставят кассеты к сшивающе-режущему аппарату, применяемому в хирургии для механического соединения тканей. На эти цели выделят 37 млн руб. Планируется приобретение 237 кассет по цене 156 тыс. руб. за упаковку.

Еще 19 млн руб. выделят на приобретение 35 сшивающе-режущих аппаратов «Contour» стоимостью 121 тыс. руб. каждый и 124 сменных кассет к ним (по цене от 118 624 руб. до 119 787 руб. за штуку). Поставка продукции будет осуществляться в течение 2025–2026 годов.

Сшивающе-режущие аппараты «Contour» используются при открытых и малоинвазивных операциях в общей, гинекологической, урологической и торакальной хирургии.

ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм») обеспечивает медицинские организации и население республики лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

Анна Кайдалова