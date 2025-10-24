Суд после расплаты

В Новосибирске в пятницу начался суд над 19-летним Никитой Заставнюком, сыном крупного алтайского бизнесмена Сергея Заставнюка, умершего в 2023 году. По материалам дела, в марте 2025 года нетрезвый молодой человек на своем BMW X6 протаранил на перекрестке Hyundai, в результате ДТП три человека погибли, еще двое получили увечья. Заставнюк-младший полностью признал вину, выплатив родственникам погибших и пострадавшим в общей сложности свыше 25 млн руб. компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В судебном процессе Никита Заставнюк принес извинения родным погибших в ДТП

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске перед судом предстал Никита Заставнюк, который, по материалам дела, устроил «пьяное» ДТП с тремя погибшими. Адвокат и родственники жертв ходатайствовали о проведении слушаний в закрытом режиме, но судья Наталья Латыпова им в этом отказала.

Как следовало из оглашенного обвинительного заключения, ночью 26 марта BMW X6 с алтайскими номерами, за рулем которой находился пьяный Никита Заставнюк, на красный свет выехал на перекресток и врезался в Hyundai Solaris. Удар был такой силы, что корейский автомобиль отбросило на тротуар. Два пассажира Hyundai погибли на месте, позже в больнице скончался и водитель этой машины. Еще два пассажира получили тяжелые травмы. Никите Заставнюку предъявили обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью), ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Никита Заставнюк, который с 28 марта содержится под стражей, заявил, что признает вину. «Пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования родным погибших и принести извинения пострадавшим»,— сказал подсудимый. Показания он намерен дать на завершающем этапе судебного разбирательства, после допроса потерпевших, свидетелей, исследования письменных материалов дела.

После этого суд перешел к допросу потерпевших. Анна Власенко, мать погибшего водителя Hyundai, рассказала, что ее сын взял в аренду автомобиль, чтобы заниматься частным извозом. По ее словам, обвиняемый принес ей письменные извинения. Потерпевшая оставила решение вопроса о строгости наказания на усмотрение суда. Следующее судебное заседание состоится 28 ноября.

Адвокат Евгений Мякиньков рассказал журналистам, что его доверитель уже выплатил родным погибших и пострадавшим в общей сложности свыше 25 млн руб. в качестве компенсации. По словам защитника, пока остается не урегулированным вопрос возмещения ущерба семье одного из погибших в аварии.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Никита Заставнюк — собственник алтайской ООО «Производственная компания "Геркулес"», которое в 2009 году основал его отец Сергей Заставнюк (умер в 2023 году). Организация специализируется на закупке и переработке зерновых культур. В 2024 году выручка предприятия превысила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 114 млн руб.

Константин Воронов