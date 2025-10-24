Промышленность Уфы по итогам года должна вырасти на 0,1%

По итогам года объемы отгрузки продукции промышленными предприятиями Уфы должны составить чуть более 1,402 трлн руб. в денежном выражении, что в сопоставимых ценах на 0,1% больше результатов прошлого года. Такие данные приводятся в проекте прогноза социально-экономического развития города на ближайшие три года. Документ был опубликован для общественных обсуждений, проходивших с 1-го по 15 октября.

Ранее прогнозировался рост объемов производства на 0,6-1,6%.

В первом полугодии предприятия Уфы отгрузили товаров на 617,2 млрд руб., что на 7,23% ниже прошлогодних значений. На ухудшение показателей, по словам авторов документа, повлияло снижение объемов в добывающей отрасли (на 16%) и обрабатывающем секторе (на 4%).

В новом году, ожидается, совокупные объемы производства либо останутся примерно на том же уровне (с ростом на 60,6 млн руб. в сопоставимых ценах), либо увеличатся на 1,5%.

Объемы инвестиций в основной капитал в январе — июне этого года составили 102,7 млрд руб., уменьшившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с тем, что в начале 2024 года в Уфе реализовывались масштабные проекты к 450-летию города. Общий объем инвестиций в город должен достичь 328,5 млрд руб. по итогам декабря, что на 5% выше итоговой прошлогодней оценки. В новом году объемы инвестиций должны вырасти на 0,1-0,4%.

Идэль Гумеров