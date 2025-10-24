В Оренбурге телеканалу грозят санкции за рекламу без предупреждения
УФАС уличило оренбургский телеканал «Евразия» в нарушении закона о рекламе. Об этом сообщает антимонопольная служба.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По закону перед началом рекламы телеканал должен проинформировать зрителей о предстоящей трансляции. Комиссия регионального УФАС установила, что телеканал «Евразия» не соблюдал эти требования и нарушил ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О рекламе».
Материалы дела переданы для решения вопроса о привлечении нарушителя к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.3 КоАП РФ. Санкции предусматривают административный штраф для должностных лиц в размере от десяти тысяч до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. руб.