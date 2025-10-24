В Переславском округе отменили снос исторического здания

По требованию Переславской межрайонной прокуратуры органы местного самоуправления отменили решение о сносе исторического здания в селе Нагорье. Это произошло после проверки по жалобе местного жителя на возможные нарушения в охране культурного наследия. Об этом сообщили в ведомстве.

В декабре 2023 года администрация Переславля-Залесского признала дом № 15 по улице Адмирала Спиридонова аварийным и подлежащим сносу. Однако в мае 2024 года здание было включено в предмет охраны исторического поселения Нагорье как ценный градоформирующий объект.

Прокуратура выявила противоречия в правовых актах и направила представление главе Переславль-Залесского муниципального округа. В результате были внесены изменения, исключающие возможность сноса здания.

Антон Голицын