Жительница Арзамаса перевела мошенникам 4 млн рублей

Полиция расследует в Арзамасе уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению местной жительницы, которая перевела неизвестным 4 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Потерпевшая рассказала полицейским, что целый месяц контактировала с предполагаемыми мошенниками, желая заработать на бирже. Ее убедили в возможности быстро заработать на инвестициях, однако прибыли она не получила, а собеседники перестали выходить на связь.

В МВД уточнили, что потерпевшая перевела мошенникам 2,9 млн руб. накоплений и 1 млн руб. кредита.

Владимир Зубарев