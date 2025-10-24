5 жительниц Удмуртии осудили за организацию публичного дома под видом гостиницы

Пятерых жительниц Глазова и Глазовского района осудили за организацию занятий проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) другими лицами под видом гостиничного бизнеса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 64-летняя, 39-летняя и 47-летняя подсудимые, действуя в составе организованной группы, с целью получения прибыли с 2021 по 2023 год содержали притон для занятий проституцией в Глазове. В этом им помогали 36-летняя и 42-летняя пособницы.

Участники организованной группы вели учет отработанного проститутками времени, количества принятых клиентов и поступивших денежных средств, которые затем передавались в общую кассу. Кроме того, они обеспечивали клиентов чистым постельным бельем, средствами гигиены, бытовой химии, продуктами питания, алкогольными и безалкогольными напитками, поддерживали чистоту и порядок в помещении. При этом участники группы соблюдали заранее утвержденные меры конспирации.

Глазовский райсуд назначил троим подсудимым, признанным организаторами притона, от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно. Их пособницам — 8 и 10 месяцев условного осуждения.