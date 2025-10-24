Президент Абхазии призвал самарских артистов чаще приезжать в республику

Президент Абхазии Бадра Гунба пригласил творческие коллективы Самарской области чаще приезжать в Абхазию. Свое предложение глава республики озвучил на встрече с художественным руководителем и главным дирижером Самарского академического театра оперы и балета Евгением Хохловым. Об этом сообщили представители театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Президент Абхазии отметил значимость развития культурных связей между народами и попросил передать его предложение губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. Бадра Гунба добавил, что много лет работал в Поволжье и что для него это очень близкий регион.

Евгений Хохлов пообещал передать Вячеславу Федорищеву слова президента Абхазии и выразил уверенность, что глава Самарской области откликнется на предложение.

Худрук и главный дирижер самарского театра побывал в Абхазии в составе делегации членов жюри и экспертов второго этапа IV Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба. Он проводится для представителей академического вокала. Проект назван в честь заслуженной артистки РФ и народной артистки Республики Абхазия.

Георгий Портнов