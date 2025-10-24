Осужденный к пожизненному лишению свободы педофил из Краснокамска пытается выйти на свободу

Уроженец Краснокамска Юрий Тиунов, осужденный к пожизненному лишению свободы, попросил освободить его от наказания из-за болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

Тиунов содержится в исправительной колонии особого режима «Сосновка» в Мордовии, однако ходатайство направил в пермский суд. Суд разъяснил осужденному, что ему следует обратиться в суд по месту отбывания наказания.

Юрий Тиунов обвинялся в совершении семи особо тяжких преступлений в отношении трех малолетних девочек и трех малолетних мальчиков. Как было установлено следствием и доказано в суде, весной 2011 года Тиунов совершил особо тяжкие преступления в отношении двоих мальчиков, не достигших 14-летнего возраста, гулявших в лесу в пригороде Краснокамска. В октябре 2013 года в том же городе он напал на первоклассника, вывез его на автомобиле в безлюдное место, где совершил в отношении мальчика тяжкое насильственное преступление. Намереваясь избежать ответственности за содеянное, молодой человек убил семилетнего ребенка и закопал его тело на дачном участке.

Три года спустя злоумышленник переехал жить в Оренбург. В январе 2017 года он попытался похитить в одном из дворов двоих малолетних девочек с целью совершения в отношении них особо тяжких преступлений. Однако дети оказали активное сопротивление, в результате чего нападавшему не удалось довести свой преступный умысел до конца. В тот же день молодой человек напал на проходившую по улице 12-летнюю школьницу, насильно поместил ее в багажник автомобиля и вывез на окраину города. Там он совершил в отношении девочки особо тяжкое преступление. Во время нахождения в багажнике девочка по телефону смогла сообщить о происходящем своей матери, которая обратилась в полицию. Спустя несколько часов преступник был задержан.

В декабре 2017 года Пермский краевой суд приговорил Юрия Тиунова к пожизненному лишению свободы.