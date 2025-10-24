В колледже Ползунова опровергли информацию об угрозах студентам из-за неустановки Max

В Уральском государственном колледже имени Ползунова в Екатеринбурге опровергли информацию о том, что в образовательном учреждении угрожали студентам отчислением из-за отказа устанавливать национальный мессенджер Max, сообщили «Ъ-Урал» в колледже.

Информация о возможный санкциях по отношению к учащимся появилась 23 октября, когда заведующая одного из отделений собрала группу студентов на собрание. На нем тех, кто не захотел подключаться к мессенджеру, принудили под диктовку писать заявление на имя директора колледжа об отчислении по собственному желанию.

Текст заявления для наглядности заведующая написала на доске. В нем указано, что Max используется для получения официальной информации по организации образовательного процесса. Отказ от установки мессенджера свидетельствует о том, что студент не имеет никакого отношения к образовательному процессу.

По словам студентов, педагог собрала со всех в аудитории написанные от руки заявления и дала время до понедельника, чтобы студенты изменили свою позицию. Разговор записал один из учащихся на диктофон и поделился записью со СМИ.

Несколько представителей колледжа сказали «Ъ-Урал», что распространяемая аудиозапись неполная, и слова вырваны из контекста. По их данным, заведующая по просьбе студентов лишь демонстрировала, что может быть при отказе от установки мессенджера.

Перевод всей учебной коммуникации в мессенджер Max связан с тем, что в него интегрировано образовательное пространство «Сферум», созданное для учеников и педагогов и позволяющее организовывать онлайн-уроки, собирать домашнее задание, обмениваться документами и методическими материалами.

Как сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Свердловской области, администрация колледжа проводит проверку действий преподавательского состава и достоверности видеозаписи. «В связи с перебоями работы других площадок, студентам рекомендуют подключиться к безопасному мессенджеру. Отсутствие мессенджера у студента не является основанием для отчисления»,— говорится в комментарии.

