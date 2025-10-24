Пострадавший при взрыве в Луганске умер в больнице

Накануне на улице Черноморская в Луганске произошел взрыв. Пострадавший мужчина на следующий день умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, травмы, которые мужчина получил при взрыве, оказались очень серьезными. Его жена находится в тяжелом состоянии.

Региональное управление СКР квалифицировало произошедшее как теракт (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК). Помимо статьи о теракте возбуждено уголовное дело о незаконной передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК), а также незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК). Расследование продолжается.