Экс-директора колледжа в Уфе признали виновным в получении взяток

Калининский районный суд Уфы вынес приговор бывшему директору Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как установил суд, с июля 2023 года по март этого года экс-директор регулярно получал взятки от арендатора бассейна колледжа. Вознаграждение предназначалось за покровительство и содействие при заключении и продлении договора аренды, а также за создание благоприятных условий для бизнеса арендатора. Сумма взяток варьировалась от 35 тыс. до 200 тыс. руб. в месяц, а общая сумма достигла около 1,4 млн руб.

Подсудимый частично признал вину. Суд назначил ему штраф в 4 млн руб., лишил права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 5 лет, а также конфисковал сумму взятки в доход государства.

Олег Вахитов