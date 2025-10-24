В ПОЭЗ «Ульяновск» начнется сборка китайских грузовиков

В Ульяновске начнется сборка грузовиков благодаря сотрудничеству автозавода «Велес» с китайскими партнерами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото - ПОЭЗ "Ульяновск" Фото: фото - ПОЭЗ "Ульяновск"

В Тачэне (КНР) открылся завод по производству комплектующих для шасси грузовиков «УРАМАН». В Ульяновске будут собирать машины из китайских компонентов, а затем планируется наладить полное производство грузовиков и спецтехники.

Автозавод «Велес» стал резидентом Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) «Ульяновск» в 2025 году. В настоящее время в ней насчитывается 56 резидентов.

Андрей Сазонов