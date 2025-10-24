Вячеслав Гладков: 15 машин скорой помощи оборудовали защитными «мангалами»

В Белгородской области с июня 2025 года 15 машин скорой помощи оборудовали так называемыми «мангалами» — защитными решетками, предохраняющими автомобили от ударов украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В ближайшее время планируется установить защитное оборудование еще на двух спецавтомобилях медиков. «Эту работу будем продолжать, потому что понимаем, что нужно защитить наших медиков. И, конечно же, мы должны сделать все, чтобы во время получения ранения наши медики могли как можно быстрее оказаться рядом с теми, кому нужна эта помощь»,— отметил Вячеслав Гладков.

По данным облправительства, все машины скорой помощи, которые выезжают на вызовы в приграничные муниципалитеты, с 2024 года дополнительно оснащены детекторами дронов и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в наиболее опасных районах бригады медиков работают под защитой бойцов самообороны и отрядов «Орлан» и «Барс-Белгород».

Алина Морозова