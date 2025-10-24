Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что почти все члены Евросоюза и НАТО сплотились для нанесения стратегического поражения РФ. Это произошло путем развязывания против страны «войны через нацистский режим», который привели к власти на Украине в 2014 году, напомнил господин Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Глава российского МИДа добавил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы в Великой Отечественной войне. «Значимость этих эпохальных событий для всего послевоенного миропорядка невозможно переоценить»,— подчеркнул Сергей Лавров в видеообращении к участникам церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов. По его словам, Россия полностью осознает свою ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Немецкое правительство хочет сделать армию ФРГ «сильнейшей», однако именно СССР нанес решающий удар по нацистской Германии, добавил господин Лавров. Министр рекомендовал европейским странам не забывать об этом, когда они раздают столь «безответственные призывы».