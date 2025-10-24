ФК «Оренбург» требует с обанкротившегося ФК «Химки» 91 млн рублей

Футбольный клуб «Оренбург» потребовал от обанкротившегося ФК «Химки» выплатить около 91 млн руб. Заявление подано в Арбитражный суд Московской области 14 октября, но пока не принято из-за неуплаты госпошлины. Ранее по той же причине было отложено заявление «Локомотива» на 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»

Суд уже принял к рассмотрению заявление «Зенита» на более 77 млн руб. Это дело будет рассматриваться единолично без заседания. 14 октября суд включил в реестр требований кредиторов «Химок» обязательства перед работниками и игроками на сумму около 696 млн руб.

Наибольшие долги у «Химок» перед футболистами: Георгием Джикией — около 58 млн рублей, Антоном Заболотным — свыше 48 млн, Никитой Кокаревым — более 27 млн, Кириллом Панченко — более 22 млн, и Александром Филиным — около 22 млн руб. 9 сентября суд признал «Химки» банкротом по заявлению ФНС и открыл конкурсное производство. В реестр требований кредиторов включены обязательства перед ФНС на сумму свыше 448 млн руб.

Андрей Сазонов