Казначейство обеспокоено остатками средств на счете бюджета Ярославской области

Исполнение федерального бюджета в Ярославской области в части целевых межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 октября 2025 года составило немногим более 68%. Об этом рассказал на заседании бюджетного комитета региональной думы руководитель управления Федерального казначейства по Ярославской области Александр Трифонов.

«Цифра вызывает беспокойство. Не так высоко, как хотелось бы. Я мягко выражусь, потому что тут присутствует министр финансов. Неисполнение связано с невеликим остатком средств на едином счете. И 500 тыс. может составлять на конец дня. Эта сумма, конечно, очень невелика»,— сказал Александр Трифонов.

Остатки средств на едином счете размещаются на депозитах и приносят доходы как в региональный, так и в федеральный бюджет. По словам руководителя казначейства, по данным на июль Ярославская область занимала пятое с конца место среди регионов России по таким доходам с суммой в 5,9 млн руб. Низкий уровень исполнения бюджета отражается на оплате госконтрактов контрагентам. Господин Трифонов привел один из примеров.

«Приходит фермер на личный прием и рассказывает, что он поставил мясо в психоневрологический интернат на 4 млн руб. Для фермера это существенные деньги, которые он не может никак получить. Больница говорит, что казначейство не оплачивает. Это не красит имидж, наверное, областных заказчиков»,— рассказал Александр Трифонов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году бюджет Ярославской области испытывает нехватку доходов при росте расходов. В сентябре дефицит был увеличен на 9 млрд 699 млн руб. и составил 10 млрд 623 млн руб.

Антон Голицын