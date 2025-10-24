ЦБ: дезинфляционное влияние бюджета будет меньше, чем ожидалось

Дезинфляционное влияние бюджета этого года будет существенно меньше, чем ожидалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

В Центробанке отметили, что в среднесрочной перспективе бюджетная политика будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. При этом регулятор не исключил, что в случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка денежно-кредитного курса.

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 17 до 16,5% годовых. Как отмечается в пресс-релизе регулятора, устойчивые темпы роста цен в последние месяцы не изменились. При этом в последние месяцы наблюдается ускорение динамики кредитования, а инфляционные ожидания остаются на высоком уровне.