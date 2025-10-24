В Махачкале семилетняя девочка пострадала в ДТП

23 октября 2025 года около 17:00 в Махачкале на улице Ирчи Казака 29-летний водитель, управлявший автомобилем Chevrolet Niva, сбил 7-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда ребенок получил различные травмы и был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу Махачкалы.

По информации МВД по Республике Дагестан, обстоятельства происшествия связаны с фактом перехода дороги вне зоны перехода, что является основной причиной инцидента. Проверка продолжается.

Станислав Маслаков