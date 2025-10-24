В Махачкале ребенка госпитализировали после наезда автомобиля
В Махачкале сбили семилетнюю девочку, перебегавшую дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Дагестану.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Происшествие случилось накануне, 23 октября, около 17:00 на улице Ирчи Казака. Предварительно, 29-летний мужчина за рулем внедорожника Chevrolet Niva совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
Пострадавшую с травмами доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Махачкалы.