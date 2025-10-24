В Ставрополе мужчина спас семью при пожаре на балконе

Пожар на балконе многоквартирного дома на улице Объездной в Ставрополе произошёл ранним утром 23 октября 2025 года. Возгорание охватило площадь около 3 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Мужчина, услышав хлопок и заметив дым, быстро начал эвакуировать свою семью. К месту происшествия оперативно прибыли 22 пожарных и 5 единиц техники, которые смогли локализовать и потушить огонь.

В результате пожара пострадали три человека — пожилая женщина, глава семьи и ребенок. Их передали медикам для оказания помощи. Предварительная версия причины возгорания — нарушена безопасность электроприбора: жилец оставил на ночь включенным автомобильный аккумулятор, что, вероятно, и вызвало пожар. Дознаватели пожарного надзора продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Всего 23 октября в регионе случилось три пожара различного характера, в том числе на открытой территории и техногенных объектов. Также в тот день произошло семь ДТП, в пяти из которых привлекались силы МЧС для ликвидации последствий.

Станислав Маслаков