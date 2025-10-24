Власти Прикамья собираются изъять бывшее здание кинотеатра «Премьер»

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края распорядилось об изъятии земельных участков и объектов недвижимости на ул. Пионерской, 17, где раньше располагался кинотеатр «Премьер». Об этом свидетельствует документ на сайте минимущества.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Помимо самого здания кинотеатра и участка земли под ним изъятию подлежат административное здание по ул. Пионерской, 17а, земельный участок по ул. Пионерской, 19 и несколько расположенных рядом гаражей-боксов. Это нужно для реализации договора о комплексном развитии территории, заключенного в январе 2025 года с ООО «Строитель». Девелопер также компенсирует убытки собственникам.

Общая площадь для реновации от ул. Механошина до ул. Белинского составляет 12,5 га. и расположена вдоль ул. Куйбышева. Застройщик должен расселить 26 многоквартирных ветхих и аварийных домов общей площадью 29 тыс. кв. м. и обеспечить жилую застройку социальной инфраструктурой. Предельный срок реализации проекта — двенадцать лет с момента заключения договора, при этом снос аварийных домов должен быть проведен до 2031 года. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов планируется в 2028-2037 годах.