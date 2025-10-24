Свыше 80% дорог Ставрополья приведены в нормативное состояние

В Ставропольском крае за последние несколько лет обновили свыше 1,5 тысячи километров дорожного покрытия, что позволяет более 80% транспортных артерий считать соответствующими нормативам, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В этом году запланирован ремонт около 500 км дорог регионального и местного значения, из них почти 200 км – региональных. Финансирование работ идет из федерального, краевого и местных бюджетов, общий объем средств на ремонт дорог местного значения в 2025 году превышает 11 млрд руб.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводится комплексная модернизация транспортной сети, включая реконструкцию трасс «Светлоград – Благодарный – Буденновск» и «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск», а также ремонт мостов и укрепление обочин. Ключевое внимание уделяется улучшению доступа к социально значимым объектам и удовлетворению запросов жителей, что способствует точечному обновлению наиболее проблемных участков. Особое значение в развитии дорожной отрасли края приобретает внедрение новых технологий. В 2024 году с их помощью обновили 60 км дорог.

На Международной специализированной выставке в регионе обсуждают применение искусственного интеллекта, беспилотных систем и автоматизации, что призвано повысить качество и безопасность дорожного движения. Цель на 2030 год – привести в нормативное состояние 85% дорог региона.

Станислав Маслаков