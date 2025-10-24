Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, когда и как пройдет 29-й Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского в Великом Новгороде и Старой Руссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Международного фестиваля театральных искусств Ф.М. Достоевского Фото: Пресс-служба Международного фестиваля театральных искусств Ф.М. Достоевского

В Новгородской области скоро возьмет старт 29-й Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского. Он пройдет в двух городах — в Великом Новгороде и в Старой Руссе — с 31 октября по 4 ноября. В прошлом году этот один из старейших российских театральных фестивалей сменил руководство. Президентом стал Михаил Пореченков, а генпродюсером — Максим Королев. Как говорит Пореченков, «в прошлом году фестиваль прошел в тизерном формате, однако нам удалось осуществить все задуманное». Неизменной остается ориентированность фестивальных событий на русскую классику: Николай Гоголь, Антон Чехов, Александр Островский, Михаил Булгаков — это из того, что было в программе прошлого года. Театры — российские и белорусские, коллективы — из Китая и Индии. Нынешний выпуск фестиваля также будет международным, из новшеств — участие коллектива из Болгарии.

Откроется программа спектаклем Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя «Преступление и наказание» в постановке главного режиссера театра Антона Яковлева. Яркая, долгожданная для новгородцев премьера состоится 2 ноября, когда Новгородский академический театр драмы им. Достоевского покажет спектакль «Идиот» в постановке Александра Мурити. Здание самого театра все еще находится на реконструкции, поэтому все события фестиваля Достоевского по-прежнему проходят в Кремле, в здании Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского.

На прошлом фестивале организаторы апробировали новый формат — конкурсную программу «Перспектива». Здесь независимые (то есть негосударственные) театральные коллективы представляют короткий видеосюжет о своем замысле, а затем показывают эскиз будущей постановки. По итогам конкурса профессиональное жюри отбирает один из незаконченных спектаклей, выделяет денежный грант в 1 млн руб. на доработку постановки и приглашает к участию в основной программе следующего фестиваля. В прошлом году победил проект «86 марта» независимого театра «Куку». Режиссер Оксана Погребняк покажет уже законченный спектакль и в Новгороде, и в Руссе.

Дмитрий Буткевич