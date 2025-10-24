Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какими получились автомобили Centenary Private Collection.

Лет десять назад во время какой-то автомобильной выставки мне довелось брать интервью у главы марки Rolls-Royce. В числе прочего я его спросил, насколько компания готова идти навстречу своим клиентам в деле индивидуализации их авто. Ведь у клиента может просто не оказаться вкуса, или же он, наоборот, поставит себе цель эпатировать публику, заказав откровенный китч. Готовы ли они, например, изготовить седан с сиренево-розовым кузовом, а вместо статуэтки «Дух экстаза» увенчать радиаторную решетку фигуркой Микки Мауса? Господин Мюллер-Отвос, видимо, уже не первый раз отвечал на подобный вопрос. «Мы,— сказал он, — конечно же, попытаемся отговорить клиента от откровенной безвкусицы. Но если он будет настаивать, то, вероятно, уступим. Ведь для многих наших клиентов покупка Rolls-Royce — это мечта, к которой он шел иногда не один год. Разве мы имеем право лишить человека его мечты?»

Но на днях марка доказала, что она и сама может зажечь. Была представлена юбилейная версия Phantom, которую разработали к 100-летию седана. Всего в серию Centenary Private Collection войдут 25 таких автомобилей. У всех машин серии двухцветный кузов, как бы отсылающий к «золотому веку» Голливуда. Но кузов еще и искрится-переливается, потому что в краску добавили частицы измельченного стекла. Салон Phantom Centenary буквально весь покрыт рисунками. К примеру, задние сиденья представляют собой полотно, где на трех отдельных слоях рассказывается история модели Phantom с изображением исторических мест и знаковых автомобилей. Чем-то все это напоминает диван из провинциального мебельного магазина, где принты изображают Биг-Бен, двухэтажные автобусы и прочие атрибуты английской заграницы.

Статуэтка «Дух экстаза» сделана из цельного 18-каратного золота и дополнительно покрыта 24-каратным золотом. Но что еще удивительнее — золотом украшена и крышка двигателя машины. Едва ли владелец Rolls-Royce сам открывает его капот. Стало быть, наслаждаться этим сиянием будут либо работники автосервиса, либо дворецкий, который станет заливать в этот Phamtom «омывайку».

Дмитрий Гронский