Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как просмотр коротких видео может стать альтернативой медитации.

Отбросить, переосмыслить, принять и подышать «квадратом» — каких только способов борьбы со стрессом ни придумано. Очевидно, ни один из них до конца не работает, так как поиск метода, который поможет обрести ту самую гармонию, продолжается. На этот раз исследователи предлагают борьбу не совсем традиционную, а именно — лечение стресса короткими видео в соцсетях. Выяснилось, что шортсы могут снижать уровень стресса так же эффективно, как и традиционная медитация. В эксперименте принимали участие 1 тыс. взрослых американцев. В журнале Psychology of Popular Media есть уточнение: исследование проводилось в период между Днем благодарения и Рождеством, когда жители Соединенных Штатов максимально стрессуют.

Так, одна группа каждый день на протяжении месяца смотрела короткие вдохновляющие видео, вторая — комедии, третья группа просто листала соцсети, а четвертая занималась медитацией. После каждого контакта с медиа испытуемые заполняли анкету. Оказалось, что те, кто смотрел видео или медитировал, чувствовали себя намного лучше по сравнению с остальными, и этот внутренний свет сохранился даже десять дней спустя, после того как эксперимент закончился.

Ведущий автор исследования уверена: все дело в надежде. Контент, который попадался испытуемым в шортсах, был наполнен именно этим. Например, когда люди видели, как другие справляются с трудностями, они думали, что и сами смогут, выстоят, переживут и добьются в конце концов успеха. На первый взгляд рецепт и вправду рабочий, но вдохновляющие ингредиенты, дарующие надежду, надо подбирать скрупулезно.

