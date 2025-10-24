В Казани введут ограничения движения в период плана «Буран»

В Казани будут действовать ограничения движения транспорта в период объявления плана «Буран». Соответствующий проект постановления разработал исполнительный комитет Казани, сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

План «Буран» — это специальный режим, который вводится в случае сильных снегопадов и метелей для проведении работ по вывозу снега. С 15 октября 2025 года по 15 апреля 2026 года при объявлении режима будут вводиться ограничения при въезде в город, а также на отдельных улицах.

Комитету по транспорту поручено организовывать установку временных дорожных знаков, а также размещать информацию об ограничениях на официальных ресурсах.

Анна Кайдалова