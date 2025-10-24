Замглавы управления по вопросам миграции МВД Башкирии обвинили в превышении полномочий

Заместителю начальника управления по вопросам миграции МВД по Башкирии Рустама Абдрафикова предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее полицейского подозревали в организации незаконной миграции, совершенной с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

По мнению следствия, обвиняемый продлил 17 однократных просроченных виз рабочим одного из сельхозпредприятий недалеко от Уфы. Мигранты выплатили минимальные штрафы, отмечали в СКР, а предприятие не было привлечено к административной ответственности. В результате в бюджет не поступили штрафы в размере не менее 6,8 млн руб., полагают в ведомстве. 11 иностранцам были оформлены новые многократные визы, а в отношении шести человек обвиняемый «не принял мер к привлечению к ответственности, несмотря на то, что ходатайства о продлении срока пребывания на них не поступали».

В МВД по Башкирии сообщали, что решение об увольнении Рустама Абдрафикова будет принято по результатам служебной проверки.

Олег Вахитов